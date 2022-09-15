***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 17:34
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPAMGK2327 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.004.-TL nominal değerdeki onuncu taksit itfası,
TRPPAMGK2319 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.333.-TL nominal değerdeki onuncu taksit itfası,
TRPPAMG52410 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 625.000.-TL nominal değerdeki dördüncü taksit itfası,
TRPPAMG52428 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 208.334.-TL nominal değerdeki dördüncü taksit itfası, gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063385
BIST
17:353.366
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -80,48
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:3518,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:3518,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:35988,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,58
|Açılış
|: 988,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ZOREN
|3,20
|727.652.163
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.971.475
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.318.760
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|111.115.087
|% 9,89
|
|ULUFA
|5,23
|119.668.162
|% 9,87
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.519.844
|% -10,00
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|PAGYO
|20,82
|16.748.886
|% -9,95
|
|EKGYO
|4,05
|2.452.016.563
|% -8,37
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|TTKOM
|11,75
|1.669.173.024
|% -2,16
|
|KOZAL
|191,10
|1.556.010.799
|% -0,88
|
|EKGYO
|4,05
|2.452.016.563
|% -8,37
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|ADESE
|1,19
|181.087.740
|% 0,00
|
|TTKOM
|11,75
|1.669.173.024
|% -2,16
|
|CEMAS
|1,49
|203.973.706
|% 2,76
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2600
|18,2667
|% 0,21
|
|Euro
|18,2865
|18,2909
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9209
|21,0259
|% -0,31
|
|Frank
|18,9478
|19,0619
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8456
|4,8699
|% 0,20
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,02
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.702
|6.773
|-19,00
|
|Yarım
|3.266
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-2,85
|