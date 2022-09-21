***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 11:58
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun 200.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde gerçekleştireceği 50.000.000.-TL nominal değerdeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet''in tertip ihracına ilişkin onaylı tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-26130 sayı ve 19.09.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064457
BIST
13:153.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -28,12
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
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3.296
En Düşük
3.225
13:1518,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,4180
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|Önceki Kapanış
|: 18,4200
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18,3656
En Düşük
18,3024
13:1518,2164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 18,2700
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|Önceki Kapanış
|: 18,3800
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18,3101
En Düşük
18,1148
13:15986,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,68
|Açılış
|: 986,68
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|Önceki Kapanış
|: 980,01
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987,14
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ULUSE
|118,80
|10.381.026
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|135.836.957
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.438.657
|% 9,74
|
|MERKO
|7,23
|116.960.676
|% 9,38
|
|BRMEN
|3,01
|42.542
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,47
|9.882.026
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.892.115
|% -9,94
|
|TSKB
|3,58
|97.058.075
|% -9,82
|
|SKBNK
|3,14
|257.301.958
|% -9,25
|
|BASCM
|4,00
|35.944
|% -6,54
|
|THYAO
|69,70
|3.084.869.148
|% -3,80
|
|ASELS
|31,72
|1.872.367.820
|% 3,12
|
|VAKBN
|8,01
|1.611.171.393
|% -4,98
|
|GARAN
|19,70
|1.446.529.091
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,07
|1.391.021.706
|% -1,26
|
|EKGYO
|3,90
|849.647.227
|% -2,74
|
|YKBNK
|7,07
|1.391.021.706
|% -1,26
|
|VAKBN
|8,01
|1.611.171.393
|% -4,98
|
|ZOREN
|3,78
|669.627.574
|% 5,00
|
|ISCTR
|8,15
|1.369.017.970
|% -1,69
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3155
|18,3234
|% 0,03
|
|Euro
|18,2085
|18,2164
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,7188
|20,8227
|% -0,27
|
|Frank
|18,9270
|19,0410
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8574
|4,8817
|% 0,10
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|9,86
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|13,00
|
|Tam
|6.695
|6.781
|6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,53
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,15
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|2,15
|