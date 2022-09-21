***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun 200.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde gerçekleştireceği 50.000.000.-TL nominal değerdeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet''in tertip ihracına ilişkin onaylı tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-26130 sayı ve 19.09.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064457BIST