***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 16:54
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu tarafından 50.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.
TRPPSPK32310 ISIN kodlu 50.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (23.09.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064968
BIST
16:473.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,14
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:4718,4146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0960
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:4717,9316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1097
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9129
16:47973,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,13
|Açılış
|: 973,76
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KRPLS
|7,37
|190.408.399
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|148.049.986
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.047.383
|% 10,00
|
|DESA
|28,74
|17.364.188
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.454.382
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,11
|42.374.223
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.120.726
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.463.014
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.038.939
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|22.461.644
|% -9,96
|
|THYAO
|71,30
|4.213.004.640
|% 0,00
|
|SASA
|60,85
|2.433.956.907
|% 4,82
|
|SAHOL
|27,26
|1.674.163.055
|% 0,00
|
|SISE
|27,20
|1.443.286.750
|% -1,16
|
|VAKBN
|7,72
|1.380.601.768
|% -0,39
|
|EKGYO
|4,01
|1.336.320.125
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,55
|1.015.107.156
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,72
|1.380.601.768
|% -0,39
|
|HALKB
|7,69
|1.177.966.078
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,30
|798.613.974
|% 0,95
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4036
|18,4165
|% 0,53
|
|Euro
|17,9294
|17,9367
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,2642
|20,3658
|% -1,37
|
|Frank
|18,7877
|18,9009
|% 0,68
|
|Riyal
|4,8785
|4,9029
|% 0,56
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-24,63
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|5,00
|
|Tam
|6.667
|6.772
|10,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,32
|-0,26
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-3,90
|