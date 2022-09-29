***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş 29 Eylül 2022 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir.Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Özet rapor ektedir.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Kamuoyuna saygı ile duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065960BIST