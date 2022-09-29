***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:04
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş 29 Eylül 2022 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir.
Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Özet rapor ektedir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065960
BIST
17:163.094
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -104,26
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.094
17:1618,5321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:1618,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0882
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:16984,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,85
|Açılış
|: 985,15
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:14
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|22.444.520
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|440.447.199
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.688.028
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.860.031
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
|
|BAGFS
|23,30
|149.013.501
|% -9,34
|
|THYAO
|67,20
|3.496.616.393
|% -2,54
|
|ASELS
|29,86
|3.010.225.760
|% 3,90
|
|YKBNK
|7,00
|1.961.860.771
|% -0,85
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,97
|1.671.069.245
|% -1,45
|
|SKBNK
|1,86
|922.200.943
|% 0,00
|
|TSKB
|2,42
|944.624.224
|% 3,42
|
|EKGYO
|3,77
|1.226.286.418
|% -2,58
|
|YKBNK
|7,00
|1.961.860.771
|% -0,85
|
|ZOREN
|3,20
|881.063.491
|% -7,25
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5320
|18,5340
|% 0,09
|
|Euro
|18,0826
|18,0959
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,3119
|20,4137
|% 1,12
|
|Frank
|18,8336
|18,9470
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9178
|4,9425
|% 0,42
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-11,44
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.623
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.222
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,57
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|87,16
|87,16
|-0,89
|
Seans Raporu
17:14
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17:29USAK
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 170, 882 adet işlem
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17:26BRLSM
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, VESTL, GUBRF