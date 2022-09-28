***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2022 ve 28 Temmuz 2022 tarihlerinde aldığı kararlar uyarınca, Banka'nın sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla hakim hissedar PASHA Holding LLC'den 25 Milyon USD tutarında sermaye benzeri kredi sağlanmasına yönelik olarak yapılan başvurumuz, 28 Eylül 2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı uyarınca onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065715BIST