***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 16:50
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2022 ve 28 Temmuz 2022 tarihlerinde aldığı kararlar uyarınca, Banka'nın sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla hakim hissedar PASHA Holding LLC'den 25 Milyon USD tutarında sermaye benzeri kredi sağlanmasına yönelik olarak yapılan başvurumuz, 28 Eylül 2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı uyarınca onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065715
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0127
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1363
|Açılış
|: 18,0200
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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En Düşük
17,8996
18:05986,18
En Yüksek
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|: -0,14%
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|Açılış
|: 986,18
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4758
|18,5094
|% -0,05
|
|Euro
|18,1116
|18,1627
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,3921
|20,4944
|% 1,52
|
|Frank
|18,7784
|18,8915
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9049
|4,9295
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-1,01
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.628
|6.718
|-63,00
|
|Yarım
|3.225
|3.284
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.643
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|0,22
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