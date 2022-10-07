***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından beş tertip halinde toplam 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.TRPPAST12315 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPAST42312 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPAST72319 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPAST82318 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal ve TRPPAST92317 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (07.10.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069056BIST