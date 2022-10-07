***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 17:30
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından beş tertip halinde toplam 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.
TRPPAST12315 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPAST42312 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPAST72319 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal, TRPPAST82318 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal ve TRPPAST92317 ISIN kodlu 20.000.000.-TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (07.10.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069056
BIST
17:163.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 21,11
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:1618,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:1618,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0367
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:161.013,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,51
|Açılış
|: 1.013,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KONYA
|1.490,50
|137.804.824
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.162.731
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.418.391.619
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.253.240
|% 9,92
|
|KRONT
|53,45
|75.279.320
|% 9,57
|
|INFO
|8,69
|130.564.341
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.975.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|RODRG
|35,00
|4.874.889
|% -5,91
|
|THYAO
|84,60
|4.573.305.519
|% -0,12
|
|SASA
|87,05
|3.947.219.196
|% 2,17
|
|SISE
|30,18
|3.712.279.002
|% 2,44
|
|ASELS
|31,58
|2.744.320.154
|% 0,45
|
|EKGYO
|4,31
|2.079.453.958
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.079.453.958
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,15
|1.592.708.296
|% 0,12
|
|AKBNK
|12,84
|1.841.163.713
|% -0,47
|
|ODAS
|7,49
|1.014.149.121
|% 3,03
|
|ISCTR
|8,33
|1.104.399.701
|% -0,24
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5845
|% 0,00
|
|Euro
|18,1471
|18,1510
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,5853
|20,6885
|% -0,39
|
|Frank
|18,6271
|18,7393
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,87
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|-10,31
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-52,00
|
|Tam
|6.800
|6.857
|-74,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,31
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|1,33
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31ORGE
Yüzde 4.17 oranında artışla 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 102, 217 adet işlem
-
17:30CRFSA
Yüzde 6.93 oranında artışla 39.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 951, 906 adet işlem
-
17:29ORGE
Yüzde 4.76 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 024, 899 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, VESTL, SISE
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.30 ) 3, 173