***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 16:58
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansman
16:493.631
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 77,66
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
16:4918,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0597
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:4918,0991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0466
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:49986,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,21
|Açılış
|: 986,20
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,08
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SNGYO
|4,84
|183.955.160
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.419.680
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|148.012.818
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|291.347.868
|% 9,99
|
|BTCIM
|36,62
|41.685.081
|% 9,97
|
|TKFEN
|31,46
|1.114.662.730
|% -5,18
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,68
|323.659.375
|% -4,38
|
|SILVR
|25,62
|17.593.382
|% -4,33
|
|DOKTA
|38,72
|20.143.352
|% -3,68
|
|THYAO
|89,65
|3.910.342.152
|% 1,88
|
|YKBNK
|8,76
|2.492.319.113
|% 4,66
|
|AKBNK
|13,49
|2.414.011.803
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,52
|2.229.739.647
|% 3,65
|
|KOZAL
|200,80
|2.066.646.099
|% 4,37
|
|EKGYO
|4,24
|1.586.408.787
|% 1,68
|
|YKBNK
|8,76
|2.492.319.113
|% 4,66
|
|ISCTR
|8,52
|2.229.739.647
|% 3,65
|
|AKBNK
|13,49
|2.414.011.803
|% 3,69
|
|ODAS
|8,51
|973.063.982
|% 4,55
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-14,99
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|12,00
|
|Tam
|6.670
|6.731
|-59,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,59
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|-1,60
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 81 artarak (% 2.03 ) 3, 213
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, SNGYO, PENTA, TMSN, KONYA, CONSE, BTCIM
-
17:04
AGYO, TMSN, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04
USAK, DOKTA, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04XEUR
EURO serbest piyasada 18.14 liradan (ALIŞ) işlem