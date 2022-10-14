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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 16:58
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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   Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansman
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Yarım 3.250 3.287 -33,00  
Çeyrek 1.628 1.643 -16,00  
Gümüş.Ons 18,57 18,59 -0,31  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,11  
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