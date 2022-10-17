***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 17:28
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPVFFE2213 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 4.000.000.-TL nominal değerdeki dördüncü ve son taksit itfası,
TRPPVFFE2221 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 5.000.000.-TL nominal değerdeki üçüncü ve son taksit itfası,
TRPPVFFE2239 ISIN kodlu
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 10.000.000.-TL nominal değerdeki üçüncü ve son taksit itfası gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072530
BIST
17:163.851
En Yüksek
|Değişim
|: 6,17%
|| 223,73
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.852
En Düşük
3.641
17:1618,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:1618,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1452
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2170
En Düşük
18,0503
17:16994,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,28
|Açılış
|: 994,25
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:14
|AKBNK
|14,85
|1.482.526.682
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|202.018.257
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.881.484
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.172.712
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,71
|55.119.516
|% -5,99
|
|MEGAP
|4,71
|55.119.516
|% -5,99
|
|ESCOM
|25,90
|35.419.756
|% -5,13
|
|THYAO
|98,70
|8.158.382.850
|% 9,67
|
|PETKM
|14,33
|4.563.431.008
|% -1,78
|
|EKGYO
|4,47
|3.775.697.206
|% 5,92
|
|ASELS
|32,92
|3.691.176.056
|% 5,72
|
|SISE
|31,26
|3.547.725.633
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,47
|3.775.697.206
|% 5,92
|
|ISCTR
|9,39
|2.871.114.346
|% 9,95
|
|PETKM
|14,33
|4.563.431.008
|% -1,78
|
|SKBNK
|1,89
|570.281.172
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.878.514.762
|% 9,97
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5831
|% 0,08
|
|Euro
|18,2077
|18,2148
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,0685
|21,1741
|% 1,81
|
|Frank
|18,5715
|18,6834
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|18,01
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,29
|
|Cumhuriyet
|6.678
|6.779
|62,00
|
|Tam
|6.706
|6.768
|-22,00
|
|Yarım
|3.268
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,30
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|0,93
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:26ZPLIB
Yüzde 9.99 oranında artışla 39.54 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 181 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 3, 851 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 18 üstünde . İşlem hacmi 83, 582.00 milyon TL de
-
17:23YEOTK
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 605, 462 adet işlem
-
17:22DOHOL
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 592, 529 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 207, 16 artarak (% 6.46 ) 3, 415