***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 17:29
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPASTE2225 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 39.000.000.-TL nominal değerdeki itfası,
TRPPASTE2233 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 30.000.000.-TL nominal değerdeki itfası, gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072531
BIST
17:253.847
En Yüksek
|Değişim
|: 6,07%
|| 220,11
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:2518,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:2518,2213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1567
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2271
En Düşük
18,0503
17:25992,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,50
|Açılış
|: 992,47
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ERCB
|52,60
|86.882.115
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|202.061.489
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|PNLSN
|18,53
|79.483.438
|% 9,97
|
|KLRHO
|36,62
|315.111.671
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,34
|34.028.773
|% -4,50
|
|KIMMR
|8,26
|11.447.624
|% -3,95
|
|ALMAD
|4,64
|57.613.084
|% -3,33
|
|IDEAS
|32,92
|15.091.799
|% -3,12
|
|BERA
|22,76
|406.539.176
|% -2,82
|
|AGHOL
|92,65
|283.170.472
|% -0,11
|
|ANGEN
|37,64
|211.071.122
|% 5,43
|
|ARASE
|160,10
|92.376.473
|% -1,05
|
|ALMAD
|4,64
|57.613.084
|% -3,33
|
|AKYHO
|2,25
|27.010.681
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,48
|3.799.824.131
|% 6,16
|
|PETKM
|14,35
|4.636.597.539
|% -1,64
|
|ISCTR
|9,39
|2.872.585.590
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|570.818.074
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.890.453.499
|% 9,97
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5787
|% 0,06
|
|Euro
|18,2070
|18,2168
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,0585
|21,1641
|% 1,76
|
|Frank
|18,5668
|18,6787
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% 0,02
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|17,55
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,28
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.705
|6.766
|-24,00
|
|Yarım
|3.267
|3.307
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,22
|0,29
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|1,31
|
Seans Raporu
17:23
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17:37KCHOL
Yüzde 9.92 oranında artışla 56.50 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 274, 950 adet işlem
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17:36PNLSN
Yüzde 9.97 oranında artışla 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 455, 583 adet işlem
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 210, 67 artarak (% 6.57 ) 3, 419
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IPEKE, GARAN, SKBNK, PNLSN, GESAN, VAKBN, MZHLD, PENTA, AZTEK, ISCTR
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17:35
KRGYO, BURCE, USAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında