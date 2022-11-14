***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 16:02
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPASTK2227 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 18.000.000.-TL nominal değerdeki itfası,
TRPPASTK2235 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 20.000.000.-TL nominal değerdeki itfası gerçekleştirilmiştir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079787
BIST
16:184.553
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 97,39
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.565
En Düşük
4.450
16:1818,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
16:1819,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0247
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
16:181.052,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.052,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KRPLS
|10,56
|223.648.463
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|696.706.005
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.496.325
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|156.226.312
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|36.204.977
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|963.474.980
|% -9,93
|
|FENER
|66,25
|334.085.461
|% -6,16
|
|GLBMD
|10,41
|20.654.320
|% -4,93
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|SELVA
|11,89
|163.779.242
|% -4,27
|
|THYAO
|109,60
|7.127.225.667
|% -1,70
|
|ASELS
|41,22
|4.613.413.961
|% 6,07
|
|PETKM
|15,16
|4.181.930.010
|% 6,54
|
|EREGL
|37,18
|3.175.630.610
|% 1,86
|
|ODAS
|11,72
|2.636.570.033
|% 8,42
|
|AKFGY
|4,46
|1.396.862.023
|% -1,55
|
|ALBRK
|2,49
|884.619.151
|% 0,40
|
|EKGYO
|5,50
|1.784.379.186
|% 3,77
|
|PETKM
|15,16
|4.181.930.010
|% 6,54
|
|SNGYO
|3,81
|963.474.980
|% -9,93
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,5989
|% 0,29
|
|Euro
|19,1807
|19,1969
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,8690
|21,9787
|% -0,14
|
|Frank
|19,6035
|19,7216
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9310
|4,9558
|% 0,28
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-7,87
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.999
|7.104
|1,00
|
|Tam
|6.968
|7.080
|62,00
|
|Yarım
|3.384
|3.462
|31,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|-0,98
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31SKTAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 668, 320 adet işlem
-
16:30DERHL
Yüzde 8.39 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 368, 078 adet işlem
-
16:29BSOKE
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 579, 299 adet işlem
-
16:28SAYAS
Yüzde 6.31 oranında artışla 28.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 439 adet işlem
-
16:27OBASE
Yüzde 5.71 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 545, 610 adet işlem