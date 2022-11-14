***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,TRPPASTK2227 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 18.000.000.-TL nominal değerdeki itfası,TRPPASTK2235 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 20.000.000.-TL nominal değerdeki itfası gerçekleştirilmiştir."Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079787BIST