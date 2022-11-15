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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2022 15:54
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPAMF32315 ISIN kodlu
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.000.-TL nominal değerdeki yirminci taksit itfası, 
 gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080105


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Cumhuriyet 7.080 7.187 66,00  
Tam 7.049 7.171 37,00  
Yarım 3.423 3.506 18,00  
Çeyrek 1.712 1.752 9,00  
Gümüş.Ons 21,80 21,83 -0,16  
Gümüş Gr. 13,07 13,09 -0,07  
B. Petrol 92,23 92,23 -0,91  
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