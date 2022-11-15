***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 15:54
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPAMF32315 ISIN kodlu
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.000.-TL nominal değerdeki yirminci taksit itfası,
gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080105
BIST
17:154.638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 67,42
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:1518,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:1519,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1724
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:151.062,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.062,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:13
|GLCVY
|26,40
|53.353.544
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|343.347.920
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.308.035
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.299.177
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.075.863.284
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|184.468.967
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|992.416.043
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,97
|173.985.435
|% -7,29
|
|THYAO
|109,20
|8.570.889.630
|% -0,46
|
|EREGL
|37,80
|8.098.013.616
|% 1,23
|
|ODAS
|12,20
|5.578.943.274
|% 2,61
|
|ASELS
|41,20
|5.315.414.639
|% -1,20
|
|PETKM
|15,02
|4.531.973.177
|% -1,57
|
|ODAS
|12,20
|5.578.943.274
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,38
|3.860.448.187
|% 1,30
|
|EKGYO
|5,55
|2.218.142.160
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,29
|907.195.213
|% -0,87
|
|YKBNK
|10,15
|3.804.172.119
|% 3,47
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6125
|% 0,05
|
|Euro
|19,3947
|19,4032
|% 0,95
|
|Sterlin
|22,1899
|22,3012
|% 1,77
|
|Frank
|19,6858
|19,8044
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,07
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,91
|
|Cumhuriyet
|7.080
|7.187
|66,00
|
|Tam
|7.049
|7.171
|37,00
|
|Yarım
|3.423
|3.506
|18,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-0,91
|
Seans Raporu
17:13
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17:28HEKTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 46.60 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 941, 618 adet işlem
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17:27INVEO
Yüzde 6.75 oranında artışla 32.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 025, 412 adet işlem
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 74 artarak (% 1.46 ) 4, 078
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17:26
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17:26
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