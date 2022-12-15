***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 13:19
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu,
TRPPAMF32315 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.250.006.-TL nominal değerdeki yirmi birinci taksit itfası
gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087481
BIST
13:445.205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,59
|Açılış
|: 5.067
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:4418,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
13:4419,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0867
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:441.066,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -15,18
|Açılış
|: 1.066,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:44
|ULAS
|11,22
|4.749.333
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|146.355.107
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|477.295
|% 9,99
|
|DITAS
|31,10
|15.522.069
|% 9,97
|
|MZHLD
|12,15
|250.532.768
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|470.439.537
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|253.823.788
|% -9,94
|
|PAGYO
|32,24
|11.376.063
|% -4,62
|
|SILVR
|19,96
|173.538.553
|% -4,50
|
|ASELS
|57,60
|3.828.892.513
|% 2,13
|
|THYAO
|140,70
|3.715.158.537
|% 2,70
|
|ISCTR
|12,04
|3.081.623.919
|% 7,79
|
|AKBNK
|18,24
|3.079.471.753
|% 5,49
|
|EKGYO
|8,06
|2.785.952.076
|% 1,38
|
|SKBNK
|2,87
|1.055.201.543
|% 5,51
|
|EKGYO
|8,06
|2.785.952.076
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,04
|3.081.623.919
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,14
|2.158.360.630
|% 5,00
|
|AKBNK
|18,24
|3.079.471.753
|% 5,49
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6460
|18,6528
|% 0,16
|
|Euro
|19,7974
|19,8127
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,9331
|23,0481
|% -0,62
|
|Frank
|19,9847
|20,1051
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9460
|4,9708
|% 0,15
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,07
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-16,58
|
|Cumhuriyet
|7.156
|7.264
|-93,00
|
|Tam
|7.186
|7.233
|-95,00
|
|Yarım
|3.480
|3.536
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,82
|-0,50
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|-0,07
|