***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2023 16:10
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 16 Mart 2023 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Sn. Jalal Gasimov'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Farid Mammadov'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125554
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1096
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
18:051.171,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.171,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9950
|19,0009
|% 0,05
|
|Euro
|20,1809
|20,1955
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,9311
|23,0461
|% 0,45
|
|Frank
|20,3507
|20,4733
|% 0,43
|
|Riyal
|5,0423
|5,0676
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,27
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|0,72
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.878
|7.974
|9,00
|
|Yarım
|3.862
|3.902
|4,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.951
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,18
|-0,13
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem