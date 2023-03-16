***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16 Mart 2023 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerinde yapılan vazife taksimi sonucunda 16 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Rovshan Allahverdiyev'in, yemin etmesini müteakip göreve başlamak ve Sn. Farid Mammadov'un yerine görev yapmak üzere aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Komitelerinde başkan / üye olarak olarak görevlendirilmesine- Böylelikle Bankamızın Strateji ve Bütçe Komitesi'nin Sn. Shahin Mammadov (Başkan), Sn. Rovshan Allahverdiyev (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,- Bankamızın Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin Sn. Rovshan Allahverdiyev (Başkan), Sn. Jalal Gasimov (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,- Bankamızın İnsan Kaynakları Komitesi'nin Sn. Rovshan Allahverdiyev (Başkan), Sn. Shahin Mammadov (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,Sn. Farid Mammadov'un Risk Yönetimi Komitesi üyeliğinden terkin edilmesine, böylelikle Bankamızın Risk Yönetimi Komitesi'nin Sn. Ebru Oğan Knottnerus (Başkan) ve Sn. Kamala Nuriyeva'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125555BIST