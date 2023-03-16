***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2023 16:11
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2023 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerinde yapılan vazife taksimi sonucunda 16 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Rovshan Allahverdiyev'in, yemin etmesini müteakip göreve başlamak ve Sn. Farid Mammadov'un yerine görev yapmak üzere aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Komitelerinde başkan / üye olarak olarak görevlendirilmesine
- Böylelikle Bankamızın Strateji ve Bütçe Komitesi'nin Sn. Shahin Mammadov (Başkan), Sn. Rovshan Allahverdiyev (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,
- Bankamızın Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin Sn. Rovshan Allahverdiyev (Başkan), Sn. Jalal Gasimov (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,
- Bankamızın İnsan Kaynakları Komitesi'nin Sn. Rovshan Allahverdiyev (Başkan), Sn. Shahin Mammadov (Üye) ve Sn. H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,
Sn. Farid Mammadov'un Risk Yönetimi Komitesi üyeliğinden terkin edilmesine, böylelikle Bankamızın Risk Yönetimi Komitesi'nin Sn. Ebru Oğan Knottnerus (Başkan) ve Sn. Kamala Nuriyeva'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125555
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|82.520.735
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|SASA
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|3.761.014.860
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|3.689.293.061
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|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
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|ISCTR
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|11,36
|2.109.807.511
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|EKGYO
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|% 1,16
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|Sterlin
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|23,0426
|% 0,44
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|Frank
|20,3430
|20,4656
|% 0,40
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|Riyal
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|% 0,03
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|1.918
|1.918
|-0,79
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|Altın Gr.
|1.170
|1.170
|-0,97
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|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.867
|7.963
|-2,00
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|Yarım
|3.857
|3.896
|-2,00
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|Çeyrek
|1.928
|1.948
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|21,52
|21,54
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|-0,11
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|B. Petrol
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|73,72
|0,03
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Seans Raporu
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17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
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17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem