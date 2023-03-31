***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşler, Operasyon ve İdari İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi olarak görev yapmakta olan Benan Bilge Köksal, Bankamızdaki görevlerinden kendi isteğiyle 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130182BIST