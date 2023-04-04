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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2023 17:13
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                               Kurucusu olduğumuz, aşağıda unvanları bulunan varlık finansmanı fonlarının Fon Kurul üyesi olarak görev yapmakta olan Banka'mız Genel Müdür Yardımcılarından Sn. Benan Bilge Köksal'ın 31/03/2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle aşağıda unvanları bulunan varlık finansmanı fonlarının Fon Kurul üyesi olarak Sn Levent Uçarı'nın görevlendirilmesi hususunu içeren içtüzük değişikliği başvurularımız bugün (04/04/2023) itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir. Değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrası gerçekleştireceğimiz tescil işlemi sonrasında yürürlüğe girecektir.
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu
 
Kurucusu olduğumuz, aşağıda unvanları bulunan varlık finansmanı fonlarının halen Denetçisi olarak görev yapmakta olan Sn. Önder Devrim Erol'un yerine, Sermaye Piyasası Kurulunun izni sonrası gerçekleştireceğimiz tescil işleminin tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, Sn. Serhat Ünsal ilgili fonların Denetçisi olarak görev alacaktır. Bu hususu içeren içtüzük değişikliği başvurularımız bugün (04/04/2023) itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir. Değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrası gerçekleştireceğimiz tescil işlemi sonrasında yürürlüğe girecektir.
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu
 
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu'nun Hizmet Sağlayıcısının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrasında yapılacak tescil işlemi sonrasında yürürlüğe girecek şekilde değiştirilecek olması sebebiyle bu fonun unvanının da değiştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz başvurumuz bugün (04/04/2023) itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131532


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