***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, aşağıda unvanları bulunan varlık finansmanı fonlarının Fon Kurul üyesi olarak görev yapmakta olan Banka'mız Genel Müdür Yardımcılarından Sn. Benan Bilge Köksal'ın 31/03/2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle aşağıda unvanları bulunan varlık finansmanı fonlarının Fon Kurul üyesi olarak Sn Levent Uçarı'nın görevlendirilmesi hususunu içeren içtüzük değişikliği başvurularımızın uygun bulunduğu,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-35912 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36014 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36014 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36016 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36016 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-35898 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36191 sayılı izin yazısı,İle tarafımıza bildirilmiştir.Kurucusu olduğumuz, aşağıda unvanları bulunan varlık finansmanı fonlarının halen Denetçisi olarak görev yapmakta olan Sn. Önder Devrim Erol'un yerine Sn. Serhat Ünsal ilgili fonların Denetçisi olarak görev alacağına ilişkin içtüzük değişikliklerine ilişkin başvurularımızın uygun bulunduğu,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36016 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36016 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-35898 sayılı izin yazısı,PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36191 sayılı izin yazısı,İle tarafımıza bildirilmiştir.Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Hedef Filo Varlık Finansmanı Fonu'nun Hizmet Sağlayıcısının değiştirilecek olması sebebiyle bu fonun unvanının da Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Cantaş Varlık Finansmanı Fonu olarak değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz iç tüzük değişikliği başvurumuzun uygun bulunduğu hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-36191 sayılı izin yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.Yukarıda bahsi geçen tüm değişiklikler ticaret sicilde gerçekleştirilecek tescil işlemi sonrasında yürürlüğe girecektir.Ekte yukarıda bahsi geçen iç tüzük değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metinleri mevcuttur.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142658BIST