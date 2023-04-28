***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 11:47
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun 31.12.2022 tarihli,
Üzerinde mutabık kalınmış prosedürler raporu ile finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142663
BIST
13:344.728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -61,80
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3419,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3421,8700
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,3900
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
22,0600
En Düşük
21,8200
13:341.240,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:32
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.309.508
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.190.146
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|417.120.305
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.621.341
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,14
|39.765.906
|% -7,61
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,90
|1.906.779.336
|% 0,22
|
|KOPOL
|50,80
|1.356.337.006
|% -1,07
|
|THYAO
|130,30
|1.109.850.084
|% -0,38
|
|KONTR
|137,70
|930.159.870
|% -4,51
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|398.311.816
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,89
|544.613.361
|% -0,92
|
|KOZAL
|19,00
|804.719.082
|% -3,06
|
|ISCTR
|11,08
|438.832.173
|% -1,95
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4493
|19,4538
|% 0,15
|
|Euro
|21,3825
|21,3920
|% -0,05
|
|Sterlin
|24,1887
|24,3100
|% -0,15
|
|Frank
|21,6386
|21,7690
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1706
|5,1965
|% 0,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.966
|9.175
|-107,00
|
|Yarım
|4.376
|4.493
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,37
|