***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 31.12.2022 tarihli,Üzerinde mutabık kalınmış prosedürler raporu ile finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142666BIST