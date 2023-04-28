***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 11:48
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun 31.12.2022 tarihli,
Üzerinde mutabık kalınmış prosedürler raporu ile finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142667
BIST
13:354.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -63,11
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3519,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3521,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:351.240,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.240,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:35
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.270.701
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.180.974
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|416.667.032
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,22
|107.450.385
|% -9,84
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,08
|39.200.906
|% -7,80
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
|
|CVKMD
|185,20
|1.902.586.053
|% -0,16
|
|KOPOL
|51,05
|1.348.718.505
|% -0,58
|
|THYAO
|130,20
|1.092.269.525
|% -0,46
|
|KONTR
|137,70
|928.869.844
|% -4,51
|
|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
|
|EKGYO
|6,15
|397.040.567
|% -0,97
|
|AKFYE
|12,90
|543.510.589
|% -0,85
|
|KOZAL
|18,99
|801.923.796
|% -3,11
|
|ISCTR
|11,08
|434.294.798
|% -1,95
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4389
|19,4636
|% 0,20
|
|Euro
|21,3968
|21,4124
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1844
|24,3057
|% -0,17
|
|Frank
|21,6399
|21,7702
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1704
|5,1963
|% 0,06
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,27
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.965
|9.180
|-102,00
|
|Yarım
|4.375
|4.495
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.254
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
|