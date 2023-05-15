***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 16:14
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın, Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPKr") yapmış olduğu başvuru SPKr tarafından uygun bulunmuş ve SPKr onaylı iç tüzük tarafımıza 10.05.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-37204 sayılı yazı ile iletilmiştir. Ekte Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu'nun iç tüzüğü mevcuttur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151395
BIST
17:544.496
En Yüksek
|Değişim
|: -6,25%
|| -299,96
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5419,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1099
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5421,4192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1787
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:541.273,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.273,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:52
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.802.807
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.351.027
|% -9,99
|
|ULKER
|31,04
|269.688.512
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|293.317.379
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.999.846
|% -9,98
|
|THYAO
|126,80
|6.715.130.373
|% -4,37
|
|EREGL
|30,30
|3.135.966.448
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.801.926.287
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,24
|2.583.413.358
|% -0,72
|
|ASELS
|40,64
|2.396.154.591
|% -1,50
|
|EKGYO
|5,96
|2.267.117.764
|% 3,65
|
|KRDMD
|15,24
|2.583.413.358
|% -0,72
|
|KOZAL
|17,10
|2.250.135.073
|% 1,30
|
|EREGL
|30,30
|3.135.966.448
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|774.303.746
|% -9,94
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6609
|19,6828
|% 0,61
|
|Euro
|21,3888
|21,4279
|% 0,88
|
|Sterlin
|24,5242
|24,6472
|% 1,03
|
|Frank
|21,8782
|22,0100
|% 0,79
|
|Riyal
|5,2285
|5,2547
|% 0,52
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,77
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.509
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,25
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem