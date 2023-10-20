***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2023 15:43
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, aşağıda unvanları bulunan varlık finansmanı fonlarının halen Denetçisi olarak görev yapmakta olan Sn. Önder Devrim Erol'un yerine, Sermaye Piyasası Kurulunun izni sonrası gerçekleştireceğimiz tescil işleminin tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, Sn. Serhat Ünsal ilgili fonların Denetçisi olarak görev alacaktır. Bu hususu içeren içtüzük değişikliği başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir. Değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrası gerçekleştireceğimiz tescil işlemi sonrasında yürürlüğe girecektir.
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu
- PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208083
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0289
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.795,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 20,14
|Açılış
|: 1.795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,31
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.616
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.404
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.338.179
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.660.778
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0001
|28,0057
|% 0,09
|
|Euro
|29,6956
|29,7069
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,9287
|34,0989
|% 0,22
|
|Frank
|31,2743
|31,4627
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4425
|7,4798
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|21,36
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,32
|0,58
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem