***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Hisse Devrine İlişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararı HakkındaBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26.12.2023 tarih ve 10761 sayılı Kararıyla PASHA Bank OJSC'nin sahibi olduğu 113.748.764 TL payın PASHA Holding LLC tarafından deviralınmasına, PASHA Holding LLC'nin Bankamızdaki pay oranının %49'dan %71.75'e çıkarılmasına, PASHA Bank OJSC'nin Bankamızdaki doğrudan pay oranının %50.96'dan %28,21'e düşmesine ve Ador LLC'nin paylarının 2021 yılında Bless LLC tarafından iktisap edilmesi neticesinde Ador LLC'nin Bankamızdaki dolaylı payın %14,36'dan %0'a düşmesine ve Bless LLC'nin Bankamızdaki dolaylı payın %29,23'den %43,59'a çıkmasına uygunluk verilmiş olup, ilgili Kurul kararı 29.12.2023 tarih ve 105971 sayılı yazı ile Bankamıza iletilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Kamoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231435BIST