***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 14:40
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın, Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Üvez Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPKr") yapmış olduğu başvuru SPKr tarafından uygun bulunmuş ve SPKr onaylı iç tüzük tarafımıza 11.01.2024 tarih ve E-29833736-120.01.01-47895 sayılı yazı ile iletilmiştir. İlgili iç tüzük metni 05.02.2024 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiş olup 08.02.2024 tarihli ve 11018 sayıl TTSG'de yayımlanmıştır. Ekte Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Üvez Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun iç tüzüğü mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248102
BIST
'
15:398.984
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 140,53
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.984
15:3930,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0188
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:3932,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:391.992,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.992,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.990,97
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ARZUM
|42,92
|133.630.728
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.966.789
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|968.671.034
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|398.767.463
|% 9,97
|
|AVHOL
|62,35
|87.679.695
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|489.196.404
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.608.786
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|HATSN
|79,25
|991.896.774
|% -5,82
|
|THYAO
|290,75
|9.699.835.465
|% 1,66
|
|EREGL
|45,42
|4.831.801.296
|% 0,89
|
|REEDR
|40,94
|4.552.433.649
|% -1,78
|
|TUPRS
|157,60
|3.432.875.979
|% 2,14
|
|SISE
|52,00
|2.999.885.286
|% 3,48
|
|TSPOR
|1,69
|261.847.785
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|316.571.998
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|378.258.834
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,91
|617.017.139
|% -1,41
|
|EKGYO
|10,38
|1.196.360.842
|% 0,78
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5950
|30,6017
|% 0,06
|
|Euro
|32,9729
|32,9959
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,4071
|38,5997
|% -0,26
|
|Frank
|34,8570
|35,0670
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1347
|8,1755
|% -0,02
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,31
|% 0,66
|
|Platin
|877,15
|878,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|875,15
|878,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,63
|2.024,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 48 artarak (% 1.45 ) 9, 531
-
15:54XU100
Endeks 8, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 82, 561.00 milyon TL de
-
15:54YYLGD
Yüzde 5.53 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 252, 723 adet işlem
-
15:53MHRGY
Yüzde 7.11 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 712, 247 adet işlem
-
15:52SUWEN
Yüzde 5.09 oranında artışla 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 760, 685 adet işlem