***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın, Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Üvez Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPKr") yapmış olduğu başvuru SPKr tarafından uygun bulunmuş ve SPKr onaylı iç tüzük tarafımıza 11.01.2024 tarih ve E-29833736-120.01.01-47895 sayılı yazı ile iletilmiştir. İlgili iç tüzük metni 05.02.2024 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiş olup 08.02.2024 tarihli ve 11018 sayıl TTSG'de yayımlanmıştır. Ekte Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Üvez Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun iç tüzüğü mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248102BIST