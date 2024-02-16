***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 14:36
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPKr") yapmış olduğu başvuru SPKr tarafından uygun bulunmuş ve SPKr onaylı iç tüzük tarafımıza 24.01.2024 tarih ve E-29833736-120.01.01-48304 sayılı yazı ile iletilmiştir. İlgili iç tüzük metni 08.02.2024 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiş olup 13.02.2024 tarihli ve 11021 sayıl TTSG'de yayımlanmıştır. Ekte PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Üvez Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun iç tüzüğü mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250042
BIST
'
17:499.248
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 5,70
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
17:4930,8348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1095
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8360
En Düşük
30,2546
17:4933,1841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0339
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:491.979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.979,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.990,65
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:49
|AKSUE
|14,00
|3.290.358
|% 104,68
|
|TKNSA
|44,00
|713.707.411
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|196.443.431
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|401.837.636
|% 9,99
|
|GLRYH
|15,31
|148.374.435
|% 9,99
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|KLGYO
|5,03
|408.149.707
|% -8,38
|
|EYGYO
|11,26
|188.942.524
|% -7,70
|
|MAALT
|1.208,00
|281.630.737
|% -7,29
|
|EREGL
|49,20
|15.780.080.646
|% 4,50
|
|SASA
|44,36
|8.275.855.252
|% 0,45
|
|THYAO
|282,50
|7.375.543.844
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,38
|6.769.122.025
|% -0,88
|
|ISCTR
|27,82
|5.997.718.798
|% 0,43
|
|ZOREN
|5,81
|4.891.563.569
|% 9,83
|
|EREGL
|49,20
|15.780.080.646
|% 4,50
|
|EKGYO
|10,57
|2.740.461.845
|% 1,34
|
|KRDMD
|29,38
|6.769.122.025
|% -0,88
|
|ISCTR
|27,82
|5.997.718.798
|% 0,43
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8214
|30,8348
|% 0,36
|
|Euro
|33,1730
|33,1841
|% -0,10
|
|Sterlin
|38,6093
|38,8030
|% 0,06
|
|Frank
|34,7923
|35,0019
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1955
|8,2366
|% 0,28
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|899,78
|901,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,27
|956,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.998,56
|1.998,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de