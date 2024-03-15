***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 16:50
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Ebru Oğan Knottnerus, Bankamızdaki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden, 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla istifaen ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259227
BIST
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17:118.856
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -27,81
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:1132,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0897
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:1135,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0352
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:112.240,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,09
|Açılış
|: 2.240,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DOBUR
|196,10
|76.375.317
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.475.668
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|277.723.981
|% 9,96
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|55.077.828
|% -9,98
|
|KLRHO
|47,90
|157.136.351
|% -9,45
|
|DGATE
|48,00
|34.486.351
|% -7,16
|
|DESPC
|51,95
|73.593.812
|% -6,40
|
|THYAO
|272,75
|5.892.521.523
|% 0,37
|
|REEDR
|61,40
|4.362.435.288
|% 7,44
|
|OBAMS
|53,50
|3.099.971.419
|% 7,00
|
|ASTOR
|101,20
|3.069.807.706
|% -3,80
|
|MIATK
|69,25
|2.872.852.219
|% -2,46
|
|ISCTR
|10,36
|1.190.848.952
|% -0,29
|
|ZOREN
|5,11
|424.542.653
|% -0,97
|
|EKGYO
|10,82
|776.759.293
|% -0,73
|
|REEDR
|61,40
|4.362.435.288
|% 7,44
|
|AKFGY
|2,61
|162.555.384
|% -1,14
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2124
|32,2193
|% 0,28
|
|Euro
|35,1319
|35,1458
|% 0,10
|
|Sterlin
|41,5064
|41,7145
|% 0,46
|
|Frank
|36,8867
|37,0716
|% 0,62
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,33
|25,36
|% 0,66
|
|Platin
|946,61
|949,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.082,48
|1.084,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,32
|2.162,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:11
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17:26MTRKS
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17:25XU050
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17:25
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