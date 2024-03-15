***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJalal Gasimov'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine, Farid Mammadov'un yerine Rovshan Allahverdiyev'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259228BIST