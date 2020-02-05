***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2020 15:09
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 5 Şubat 2020 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASH22013
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2020
Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 25.000.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, 05 Şubat 2020 Çarşamba itfa tarihli TRFPASH22013 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817185
BIST
15:53122.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 356,41
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:535,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:536,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:53299,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 299,13
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,21
|44.544.743
|% 14,51
|
|TEKTU
|1,86
|582.471.975
|% 14,11
|
|GYHOL
|26,16
|11.878.641
|% 12,66
|
|DITAS
|13,94
|28.359.862
|% 12,06
|
|DZGYO
|6,28
|46.841.363
|% 11,35
|
|DOKTA
|75,30
|8.474.023
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,57
|2.415.342.731
|% 1,25
|
|ISFIN
|4,53
|626.215.518
|% 2,26
|
|TEKTU
|1,86
|582.471.975
|% 14,11
|
|ODAS
|2,24
|551.919.317
|% 2,75
|
|ASELS
|24,36
|502.326.036
|% -0,90
|
|TEKTU
|1,86
|582.471.975
|% 14,11
|
|ODAS
|2,24
|551.919.317
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,75
|411.479.878
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,90
|197.163.111
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|2.415.342.731
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 0,18
|
|Frank
|6,1315
|6,1684
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-1,62
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.022
|-7,52
|
|Yarım
|953
|978
|-3,64
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|1,37
|
Seans Raporu
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