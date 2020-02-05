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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 5 Şubat 2020 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASH22013
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2020
Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız 25.000.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, 05 Şubat 2020 Çarşamba itfa tarihli TRFPASH22013 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817185


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSGYO 2,21 44.544.743 % 14,51  
TEKTU 1,86 582.471.975 % 14,11  
GYHOL 26,16 11.878.641 % 12,66  
DITAS 13,94 28.359.862 % 12,06  
DZGYO 6,28 46.841.363 % 11,35  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7835 7,8225 % 0,18  
Frank 6,1315 6,1684 % -0,22  
Riyal 1,5906 1,5986 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.554 -1,62  
Altın Gr. 299 299 0,12  
Cumhuriyet 1.980 2.010 -7,00  
Tam 1.972 2.022 -7,52  
Yarım 953 978 -3,64  
Çeyrek 478 489 -1,81  
Gümüş.Ons 17,61 17,65 0,00  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,00  
B. Petrol 55,33 55,33 1,37  
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