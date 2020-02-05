***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.05.2020Vade (Gün Sayısı) 90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASH52010Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.05.2020Kayıt Tarihi 04.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2020Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarBankamız 25.000.000 TL nominal değerli, 90 gün vadeli, 05 Mayıs 2020 Salı itfa tarihli TRFPASH52010 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817221BIST