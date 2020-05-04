***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.05.2020 15:50
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Azerbaycan
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 669
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu AZ2005020170
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020
2 04.11.2020
3 04.02.2021
4 04.05.2021
5 04.08.2021
6 04.11.2021
7 04.02.2022
8 04.05.2022
9 04.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli, 04.06.2022 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 04.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842240
BIST