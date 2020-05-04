***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke AzerbaycanTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.06.2022Vade (Gün Sayısı) 669Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu AZ2005020170Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000Kupon Sayısı 9Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.20202 04.11.20203 04.02.20214 04.05.20215 04.08.20216 04.11.20217 04.02.20228 04.05.20229 04.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli, 04.06.2022 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 04.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842240BIST