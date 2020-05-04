GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.05.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Azerbaycan
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 669
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu AZ2005020170
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020
2 04.11.2020
3 04.02.2021
4 04.05.2021
5 04.08.2021
6 04.11.2021
7 04.02.2022
8 04.05.2022
9 04.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli, 04.06.2022 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 04.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842240


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.842
Değişim :  -2,24% |  -2.267,87
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.306
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7347 8,7785 % 0,05  
Frank 7,2799 7,3237 % 0,25  
Riyal 1,8704 1,8798 % 0,55  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 4,69  
Altın Gr. 386 386 2,92  
Cumhuriyet 2.474 2.532 18,30  
Tam 2.550 2.594 18,70  
Yarım 1.237 1.268 9,20  
Çeyrek 620 634 4,50  
Gümüş.Ons 14,82 14,87 -0,14  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
B. Petrol 26,33 26,33 -0,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru