***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2020 12:25
2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASH52010
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.05.2020
Kayıt Tarihi 04.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 25.000.000 TL nominal değerli, 90 gün vadeli, 05 Mayıs 2020 Salı itfa tarihli TRFPASH52010 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842566
BIST
15:1398.816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,07
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:137,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0989
En Düşük
7,0234
15:137,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:13386,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 386,96
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.979.146
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.897
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|PETUN
|22,46
|444.375.075
|% -9,51
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|493.117.550
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,98
|481.047.575
|% 2,57
|
|PETUN
|22,46
|444.375.075
|% -9,51
|
|GSRAY
|2,71
|388.147.024
|% -2,52
|
|AFYON
|2,79
|380.091.006
|% -5,10
|
|KRDMD
|2,25
|358.749.622
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|388.147.024
|% -2,52
|
|AFYON
|2,79
|380.091.006
|% -5,10
|
|DOHOL
|1,91
|225.543.988
|% 3,80
|
|KARSN
|1,75
|146.635.056
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7950
|8,8391
|% 0,66
|
|Frank
|7,2652
|7,3089
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8810
|1,8904
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,04
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.528
|3,10
|
|Tam
|2.550
|2.590
|3,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,60
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,02
|
|B. Petrol
|29,10
|29,10
|1,90
|
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