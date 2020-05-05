***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2020 16:23
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFPASH82017
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.08.2020
Kayıt Tarihi 18.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2020
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Bankamız 40.000.000 TL nominal değerli, 106 gün vadeli, 19 Ağustos 2020 Salı itfa tarihli TRFPASH82017 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842647
BIST
17:4298.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 25,09
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:427,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0374
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2000
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:427,6812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:423,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,38
|
|Önceki Kapanış
|: 3,35
|
3,41
En Düşük
3,33
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.128.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.970
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.099
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|KUTPO
|11,64
|37.846.609
|% -9,63
|
|GARAN
|8,17
|664.214.322
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,86
|614.407.245
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|ASELS
|26,84
|502.817.663
|% 1,82
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|454.309.469
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|436.414.973
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|243.308.731
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.419.729
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7819
|8,8260
|% 0,51
|
|Frank
|7,2585
|7,3022
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-4,91
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.555
|2.595
|7,70
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,80
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|
Seans Raporu
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