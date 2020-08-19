***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 19 Ağustos 2020 tarihli bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2020Vade (Gün Sayısı) 106Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFPASH82017Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2020Kayıt Tarihi 18.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız 40.000.000 TL nominal değerli, 106 gün vadeli, 19 Ağustos 2020 Çarşamba itfa tarihli TRFPASH82017 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869914BIST