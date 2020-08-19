Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.08.2020 13:56
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 19 Ağustos 2020 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFPASH82017
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.08.2020
Kayıt Tarihi 18.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız 40.000.000 TL nominal değerli, 106 gün vadeli, 19 Ağustos 2020 Çarşamba itfa tarihli TRFPASH82017 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869914


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:161.102
Değişim :  0,89% |  9,74
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.107 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler15:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 176,00 171.163 % 10,00  
ARTI 2,97 1.156.990 % 10,00  
MZHLD 15,84 269.549 % 10,00  
EPLAS 15,96 132.130 % 9,99  
DGGYO 9,70 6.297.420 % 9,98  
daha fazla
15:16 Alış Satış %  
Dolar 7,3497 7,3566 % -0,22  
Euro 8,7729 8,7814 % -0,27  
Sterlin 9,6869 9,7355 % -0,42  
Frank 8,0850 8,1337 % -0,46  
Riyal 1,9554 1,9652 % -0,20  
daha fazla
15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.991 -11,47  
Altın Gr. 470 470 -4,12  
Cumhuriyet 3.130 3.177 -24,00  
Tam 3.116 3.195 -11,93  
Yarım 1.506 1.546 -5,78  
Çeyrek 755 773 -2,88  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 -0,16  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,08  
B. Petrol 45,09 45,09 -0,37  
Seans Raporu 15:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru