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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2021 10:18



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 23 Mart 2021 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 74
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASH32111
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.03.2021
Kayıt Tarihi 22.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 42.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız 42.000.000 TL nominal değerli, 74 gün vadeli, 23 Mart 2021 itfa tarihli TRFPASH32111 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919866


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ARSAN 9,87 19.129.415 % 1,44  
YBTAS 14.997,90 29.996 % 1,30  
ISBTR 40.000,00 80.000 % 1,01  
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Altın Ons 1.739 1.739 0,10  
Altın Gr. 435 435 1,00  
Cumhuriyet 2.892 2.935 119,00  
Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,56 25,60 -0,18  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,04  
B. Petrol 63,60 63,60 -1,02  
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