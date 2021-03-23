***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.03.2021 15:49
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASH62118
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Bankamız 50.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli, 23 Haziran 2021 itfa tarihli TRFPASH62118 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919954
BIST
17:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:097,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1174
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:099,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1741
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:09439,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,79
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8902
|7,8993
|% 1,51
|
|Euro
|9,3989
|9,4332
|% 1,88
|
|Sterlin
|10,8593
|10,9138
|% 1,17
|
|Frank
|8,4421
|8,4929
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1020
|2,1125
|% 1,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:09
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TSKB
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17:19
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17:19
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