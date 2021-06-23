***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASHE2114Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarBankamız 90.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 6 Ekim 2021 itfa tarihli TRFPASHE2114 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943826BIST