***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bankamızca yurt dışı tahvil tertip ihracının/satışının tamamlanması (11.240.000 USD)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.12.2023Vade (Gün Sayısı) 822ISIN Kodu AZ2007020179Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2018 tarih 42/1250 sayı ile kayda alınmış yurtdışında geçerli 60.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde, AZ2007020179 ISIN kodlu, 11.240.000 USD nominal değerli, 27 ay (822 gün) vadeli ve 3 ayda 1 kupon ödemeli tahvilin 17/09/2021 tarihinde ihracı/satışı gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964311BIST