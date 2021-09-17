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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.09.2021 17:19



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bankamızca yurt dışı tahvil tertip ihracının/satışının tamamlanması (13.760.000 USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 822
ISIN Kodu AZ2007020178
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2018 tarih 42/1250 sayı ile kayda alınmış yurtdışında geçerli 60.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde, AZ2007020178 ISIN kodlu, 13.760.000 USD nominal değerli, 27 ay (822 gün) vadeli ve 3 ayda 1 kupon ödemeli tahvilin 17/09/2021 tarihinde ihracı/satışı gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964312


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Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
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