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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.09.2021 13:38



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışı Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.188
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2018
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.09.2021
Kayıt Tarihi 13.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2021
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31/05/2018 tarih 24/663 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2002020173 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli tahvilin 14/09/2021 tarihinde itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964502


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Altın Ons 1.772 1.772 7,96  
Altın Gr. 493 493 1,83  
Cumhuriyet 3.264 3.314 18,00  
Tam 3.249 3.331 17,48  
Yarım 1.571 1.611 8,45  
Çeyrek 788 806 4,23  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,21  
Gümüş Gr. 6,26 6,28 0,07  
B. Petrol 74,46 74,46 0,54  
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