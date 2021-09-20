***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2021 13:38
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışı Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.188
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2018
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.09.2021
Kayıt Tarihi 13.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2021
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31/05/2018 tarih 24/663 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2002020173 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli tahvilin 14/09/2021 tarihinde itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964502
BIST
16:441.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:448,6538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:4410,1567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:44493,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,58
|Açılış
|: 493,17
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YEOTK
|55,00
|169.165.500
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.958.133
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.813.351
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.261.157
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.901.913
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.979.016
|% -9,85
|
|SANFM
|23,32
|9.382.060
|% -6,72
|
|TSGYO
|2,93
|27.946.029
|% -6,39
|
|METRO
|1,43
|34.216.765
|% -5,92
|
|THYAO
|13,04
|1.334.702.020
|% 1,80
|
|GARAN
|9,20
|1.082.163.328
|% 1,32
|
|TUPRS
|110,10
|659.286.610
|% 2,42
|
|TEZOL
|17,07
|527.797.532
|% -4,85
|
|EREGL
|16,22
|404.234.762
|% -1,64
|
|YKBNK
|2,39
|402.785.950
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,77
|268.557.045
|% -0,56
|
|GARAN
|9,20
|1.082.163.328
|% 1,32
|
|THYAO
|13,04
|1.334.702.020
|% 1,80
|
|ODAS
|1,34
|91.348.928
|% -0,74
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6513
|% -0,15
|
|Euro
|10,1524
|10,1557
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7899
|11,8490
|% -0,09
|
|Frank
|9,3301
|9,3863
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% -0,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,96
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.314
|18,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|17,48
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|8,45
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|0,54
|