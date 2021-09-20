***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2021 13:39
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bankamızca yurt dışı tahvil tertip ihracının/satışının tamamlanması (11.240.000 USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 822
ISIN Kodu AZ2007020179
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.240.000
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2018 tarih 42/1250 sayı ile kayda alınmış yurtdışında geçerli 60.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde, AZ2007020179 ISIN kodlu, 11.240.000 USD nominal değerli, 27 ay (822 gün) vadeli ve 3 ayda 1 kupon ödemeli tahvilin 17/09/2021 tarihinde ihracı/satışı gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964503
BIST
15:421.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.389
15:428,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
15:4210,1652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
15:42492,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 492,78
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler15:42
|PENTA
|148,50
|30.407.495
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,00
|168.762.680
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.412.466
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|13.629.669
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.598.184
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.798.837
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,90
|23.734.474
|% -7,35
|
|SANFM
|23,40
|7.691.301
|% -6,40
|
|METRO
|1,43
|33.641.214
|% -5,92
|
|THYAO
|13,02
|1.233.686.549
|% 1,64
|
|GARAN
|9,14
|725.202.342
|% 0,66
|
|TUPRS
|110,00
|516.027.021
|% 2,33
|
|TEZOL
|17,13
|503.749.674
|% -4,52
|
|SISE
|8,22
|339.626.510
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,78
|222.384.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|279.572.091
|% 0,42
|
|THYAO
|13,02
|1.233.686.549
|% 1,64
|
|GARAN
|9,14
|725.202.342
|% 0,66
|
|ODAS
|1,33
|74.429.439
|% -1,48
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6514
|8,6554
|% -0,11
|
|Euro
|10,1606
|10,1652
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,7857
|11,8448
|% -0,12
|
|Frank
|9,3127
|9,3688
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2976
|2,3092
|% -0,28
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,89
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,09
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.307
|11,00
|
|Tam
|3.239
|3.321
|7,17
|
|Yarım
|1.566
|1.606
|3,47
|
|Çeyrek
|785
|803
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|0,74
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 77 artarak (% 0.05 ) 1, 492
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15:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
-
15:54XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 7, 891.00 milyon TL de
-
15:53TEZOL
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 17.11 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 029, 287 adet işlem
-
15:52SANFM
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 877 adet işlem