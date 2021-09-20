***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bankamızca yurt dışı tahvil tertip ihracının/satışının tamamlanması (11.240.000 USD)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.12.2023Vade (Gün Sayısı) 822ISIN Kodu AZ2007020179Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.240.000Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2018 tarih 42/1250 sayı ile kayda alınmış yurtdışında geçerli 60.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde, AZ2007020179 ISIN kodlu, 11.240.000 USD nominal değerli, 27 ay (822 gün) vadeli ve 3 ayda 1 kupon ödemeli tahvilin 17/09/2021 tarihinde ihracı/satışı gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964503BIST