***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 06 Ekim 2021 tarihli bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASHE2114Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2021Kayıt Tarihi 05.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 90.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından 90.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 6 Ekim 2021 itfa tarihli TRFPASHE2114 ISIN kodlu bononun itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967451BIST