***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono ihracının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışSatışa Başlanma Tarihi 22.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamız, 100.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 7 Temmuz 2022 itfa tarihli TRFPASH72216 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012703BIST