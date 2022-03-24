***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.03.2022 17:21
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız, 100.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 7 Temmuz 2022 itfa tarihli TRFPASH72216 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012703
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0070
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
18:0516,3718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0268
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
18:05935,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,44
|Açılış
|: 935,37
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|74,80
|54.144.770
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.212.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.863.682
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|67.024.187
|% 9,98
|
|PKENT
|232,40
|9.771.955
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.155.354
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|71.015.803
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.755.341
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,81
|98.770.393
|% -6,85
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,07
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,06
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 4,55
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8305
|14,8336
|% 0,03
|
|Euro
|16,3528
|16,3784
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,4993
|19,5971
|% -0,21
|
|Frank
|15,8590
|15,9545
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9412
|3,9609
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|18,33
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,64
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964