***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.04.2022 13:36
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracı itfasının tamamlanması (25 mn USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa tarihi 17.04.2022 Pazar gününe denk geldiği için ödeme 18.04.2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.187
ISIN Kodu AZ2003020172
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2019
Kupon Sayısı 13
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.04.2019 Evet
2 17.07.2019 Evet
3 17.10.2019 Evet
4 17.01.2020 Evet
5 17.04.2020 Evet
6 17.07.2020 Evet
7 17.10.2020 Evet
8 17.01.2021 Evet
9 17.04.2021 Evet
10 17.07.2021 Evet
11 17.10.2021 Evet
12 17.01.2022 Evet
13 18.04.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.04.2022 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.08.2018 tarih 38/972 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2003020172 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli anapara, 184.375 USD son kupon ödemeli, yurt dışı tahvilin 18.04.2022 tarihinde itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021449
BIST