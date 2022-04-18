***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracı itfasının tamamlanması (25 mn USD)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İtfa tarihi 17.04.2022 Pazar gününe denk geldiği için ödeme 18.04.2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.04.2022Vade (Gün Sayısı) 1.187ISIN Kodu AZ2003020172Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2019Kupon Sayısı 13Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.04.2019 Evet2 17.07.2019 Evet3 17.10.2019 Evet4 17.01.2020 Evet5 17.04.2020 Evet6 17.07.2020 Evet7 17.10.2020 Evet8 17.01.2021 Evet9 17.04.2021 Evet10 17.07.2021 Evet11 17.10.2021 Evet12 17.01.2022 Evet13 18.04.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.04.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 EvetEk AçıklamalarBankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.08.2018 tarih 38/972 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2003020172 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli anapara, 184.375 USD son kupon ödemeli, yurt dışı tahvilin 18.04.2022 tarihinde itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021449BIST