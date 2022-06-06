***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracı itfasının tamamlanması (8 mn USD)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İtfa tarihi 04.06.2022 Cumartesi gününe denk geldiği için ödeme 06.06.2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke AzerbaycanTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.06.2022Vade (Gün Sayısı) 761Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu AZ2005020170Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000Kupon Sayısı 9Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2020 Evet2 04.11.2020 Evet3 04.02.2021 Evet4 04.05.2021 Evet5 04.08.2021 Evet6 04.11.2021 Evet7 04.02.2022 Evet8 06.05.2022 Evet9 06.06.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.06.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli, 04.06.2022 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 04.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde bankamızca ihraç edilen AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli yurt dışı tahvilin anapara itfası ve son kupon ödemesi 06.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034824BIST