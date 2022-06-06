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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.06.2022 14:51
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracı itfasının tamamlanması (8 mn USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa tarihi 04.06.2022 Cumartesi gününe denk geldiği için ödeme 06.06.2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Azerbaycan
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 761
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu AZ2005020170
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 Evet
2 04.11.2020 Evet
3 04.02.2021 Evet
4 04.05.2021 Evet
5 04.08.2021 Evet
6 04.11.2021 Evet
7 04.02.2022 Evet
8 06.05.2022 Evet
9 06.06.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.06.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A-(Tur) Long Term Rating (National) 04.10.2021 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli, 04.06.2022 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 04.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde bankamızca ihraç edilen AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli yurt dışı tahvilin anapara itfası ve son kupon ödemesi 06.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034824


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Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
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