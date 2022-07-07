***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2022 13:57
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFPASH72216 ISIN kodlu,24 Mart ihrac tarihli bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASH72216
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.07.2022
Kayıt Tarihi 06.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A-(tur) 04.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız, 100.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 7 Temmuz 2022 itfa tarihli TRFPASH72216 ISIN kodlu bononun itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042971
BIST