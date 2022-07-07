***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPASH72216 ISIN kodlu,24 Mart ihrac tarihli bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASH72216Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.07.2022Kayıt Tarihi 06.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2022Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A-(tur) 04.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız, 100.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 7 Temmuz 2022 itfa tarihli TRFPASH72216 ISIN kodlu bononun itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042971BIST