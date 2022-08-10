***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono ihracının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.11.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,8685Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASHK2215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 10.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,93573Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.11.2022Kayıt Tarihi 09.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratins A-(tur) 04.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız, 80.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli, 10 Kasım 2022 itfa tarihli TRFPASHK2215 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054249BIST