***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPASHE2213 ISIN kodlu,7 Temmuz ihrac tarihli bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Sadece yeni eklenen zorunlu alanlara giriş yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,85616Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASHE2213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 05.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,93584Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2022Kayıt Tarihi 05.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratins A-(tur) 04.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız, 100.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 6 Ekim 2022 itfa tarihli TRFPASHE2213 ISIN kodlu bononun itfası gerçekleşmiştir. Kamuoyuna Saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067947BIST