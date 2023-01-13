***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2023 18:08
A+ 07.10.2022 Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir.Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102241
BIST
17:564.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,11
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5618,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5620,3481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0444
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:561.154,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,08
|Açılış
|: 1.154,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.155,41
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:56
|MANAS
|11,37
|103.252.056
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|158.852.017
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.196.779
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.390.426
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.311
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,20
|29.232.720
|% -6,31
|
|ISFIN
|6,27
|163.305.432
|% -6,00
|
|THYAO
|134,70
|7.702.898.877
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|5.922.001.034
|% 1,97
|
|ASELS
|55,15
|5.420.001.775
|% -1,34
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,20
|2.804.972.371
|% 1,77
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,63
|552.412.090
|% -0,38
|
|PETKM
|17,71
|3.293.091.472
|% 1,66
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7867
|18,8011
|% 0,09
|
|Euro
|20,3378
|20,3481
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,8506
|22,9652
|% -0,08
|
|Frank
|20,1530
|20,2744
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|9,60
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.820
|7.894
|84,00
|
|Yarım
|3.810
|3.863
|41,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,44
|