***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









A+ 07.10.2022 EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırTaksitli İtfa BilgileriDöviz Cinsi TRYEk Açıklamalarİhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir.Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102241BIST