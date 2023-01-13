***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 0,075 212.074,43 Evet2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 0,214 218.572,71 Evet3 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 0,344 224.086,4 Evet4 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 0,5 230.190,84 Evet5 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 0,662 235.901,45 Evet6 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 0,856 242.202,81 Evet7 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 1,061 248.110,33 Evet8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,301 254.411,699 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,56 260.319,2210 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 1,84 265.832,9111 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 2,194 272.331,1912 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 2,567 277.844,8813 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 3,025 283.949,3214 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 3,575 290.250,6815 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023 4,206 295.961,2816 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 4,999 302.065,7317 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 5,99 308.170,1718 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 7,251 314.077,6919 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 8,932 319.985,2220 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 11,305 326.089,6621 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 14,863 332.194,122 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 20,731 337.904,7123 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 32,562 344.015,7624 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 67,96 349.923,4Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 67,96 349.923,4* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AA- 27.05.2022 EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırTaksitli İtfa BilgileriDöviz Cinsi TRYEk Açıklamalarİhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir.Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102242BIST