***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2023 18:08
ihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 0,075 212.074,43 Evet
2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 0,214 218.572,71 Evet
3 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 0,344 224.086,4 Evet
4 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 0,5 230.190,84 Evet
5 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 0,662 235.901,45 Evet
6 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 0,856 242.202,81 Evet
7 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 1,061 248.110,33 Evet
8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,301 254.411,69
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,56 260.319,22
10 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 1,84 265.832,91
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 2,194 272.331,19
12 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 2,567 277.844,88
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 3,025 283.949,32
14 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 3,575 290.250,68
15 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023 4,206 295.961,28
16 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 4,999 302.065,73
17 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 5,99 308.170,17
18 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 7,251 314.077,69
19 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 8,932 319.985,22
20 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 11,305 326.089,66
21 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 14,863 332.194,1
22 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 20,731 337.904,71
23 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 32,562 344.015,76
24 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 67,96 349.923,4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 67,96 349.923,4
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA- 27.05.2022 Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir.Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102242
BIST