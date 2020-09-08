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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2020 16:37
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JALAL GASIMOV 17.08.2015 Yönetim Kurulu Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı İK ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Baş Vekili Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı, İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
SHAHIN MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Destek Grubu Direktörü PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EBRU OĞAN KNOTTNERUS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı
KAMALA NURIYEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi PASHA Holding LLC, Grup Risk Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
HİKMET CENK EYNEHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.08.2013 İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
FARID MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Grubu Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, İK ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
NURİ TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Üyesi TEB Faktoring A.Ş. Kredi Komitesi Üyesi, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye 751969 Değerlendirildi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
JAVID GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873982


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